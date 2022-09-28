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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة حائل ممثلة بلجنة المقاولات والعقارات، نظمت لقاء مفتوحا مع العقاريين والمهتمين بالقطاع بالمنطقة. وتناول رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد مستقبل العقار بمنطقة حائل، مستعرضا أبرز التحديات التي تواجههم بالقطاع وبحث الحلول. وبين المرشد أن اللقاء يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه العقاريين وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، ضمن برامج التواصل والتكامل مع اللجان العقارية بهدف رفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، مشيرا إلى أهمية نقل التجربة النوعية في مختلف مناطق المملكة للتكامل والتماثل بين الجهات والعمل على إيجاد حلول لكافة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع وبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مشيدا بما تتميز به منطقة حائل من تماثل وتواصل مميز بين الجهات المعنية. وبين المرشد أن اللقاء يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه العقاريين وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، ضمن برامج التواصل والتكامل مع اللجان العقارية بهدف رفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، مشيرا إلى أهمية نقل التجربة النوعية في مختلف مناطق المملكة للتكامل والتماثل بين الجهات والعمل على إيجاد حلول لكافة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع وبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مشيدا بما تتميز به منطقة حائل من تماثل وتواصل مميز بين الجهات المعنية.

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