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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 فرص استثمارية إنشائية متنوعة طرحتها أمانة المنطقة الشرقية بمختلف المجالات بمحافظة الخفجي.

وتضمنت هذه الفرص، إنشاء وتشغيل وصيانة 89 لوحة إعلانية، وإنشاء وتشغيل 87 لوحة إعلانية، وإنشاء وتشغيل 124 لوحة إعلانية، إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة رفع المركبات والمعدات والخربة والهياكل المعدنية التالفة والاستفادة منها.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمارات الدخول على منصة (فرص) والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، علما أن 13 نوفمبر المقبل آخر موعد لشراء الكراسة.