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وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجال التقنية والاتصالات وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، إضافةً إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التقنية والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة والاتصالات، وتسخير التقنيات الرقمية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في دول مصر، وتونس، وباكستان، والهند، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، كما التقى مسؤولين في المنظمات الدولية، بحضور محافظ هيئة الاتصالات الدكتور محمد التميمي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في رومانيا.وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجال التقنية والاتصالات وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، إضافةً إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التقنية والبحث والابتكار في التقنيات الناشئة والاتصالات، وتسخير التقنيات الرقمية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

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