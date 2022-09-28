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وخلال منتدى، سيقدم صندوق التنمية الزراعية، عرضا بعنوان «دور الصندوق في تمويل زراعة وإنتاج البن»، وكذلك المشاركة بجناح في المعرض المصاحب بهدف تعريف الجمهور والزوار بالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل زراعة وإنتاج البن ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي يشارك في المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية في جازان، الذي تنظمه وزارة الثقافة خلال يومي السبت والأحد (5 - 6 ربيع الأول 1444) لتسليط الضوء على قيمة القهوة السعودية، ومناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة باستدامة القهوة، ويأتي هذا المنتدى ضمن أنشطة مبادرة عام القهوة السعودية 2022م.وخلال منتدى، سيقدم صندوق التنمية الزراعية، عرضا بعنوان «دور الصندوق في تمويل زراعة وإنتاج البن»، وكذلك المشاركة بجناح في المعرض المصاحب بهدف تعريف الجمهور والزوار بالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل زراعة وإنتاج البن ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

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