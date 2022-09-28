شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين أسرة مسجلة في «سكني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت ورشة عمل ضمن فعاليات المنتدى المصاحب لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، «قصص النجاح في التحول الرقمي».

وأكد رئيس قطاع الحلول في الوطنية للإسكان المهندس ريان العقل، أن عدد الأسر المسجلة في «سكني» وصل إلى 3 ملايين أسرة، مبينا أن قطاع الإسكان عمل على تسهيل حصول المواطن على المسكن، من خلال عدة عناصر، تتمثل في أتمتة كامل مراحل التملك، وتوفير المعلومة لجميع أطرف العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين، حيث إنه وبفضل الله يستطيع المواطن في المملكة اليوم شراء مسكنه بخطوات الكترونية ميسرة وسهلة، والتعرف بشكل الكتروني على كامل المتطلبات وحالة الاستحقاق، واختيار المنتج العقاري المطلوب، والتمويل، والإفراغ، ونقل الملكية.

وأضاف «إعادة هندسة الإجراءات وتسهيل رحلة المواطن المستفيد في الوصول لتفضيلاته، وتلبية متطلبات جودة الحياة في المشاريع السكنية، كانت عنصرا مهما، حيث كانت المدة الزمنية التي يستغرقها المواطن لمعرفة مدى استحقاقه للدعم الحكومي تستغرق عدة أشهر، إلى استحقاق فوري بعد الحلول الرقمية».

وأشار العقل إلى أن الخدمات المتوائمة التي توفرها حلول السكن الرقمية وفرت تنظيما سكنيا قبل السكن وبعده، حيث سهلت رحلة المستفيد في «إيجار» بإطلاق خدمة الاستلام والتسليم الالكتروني، وتوثيق التعاملات الإيجارية في شبكة إيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكن المواطن أو المقيم من المقارنة بين متوسطات الإيجارات في الأحياء، ووضع الميزانية التي خصصها، ونوع الوحدة التي يرغب فيها، وتظهر له الأحياء المرشحة له بناء على رغبته أو حاجته، بالإضافة إلى جمعيات الملاك التي أسست لبيئة مجتمعية تشاركية مبنية على الثقة من خلال جمعيات الملاك التي تتوزع على أكثر من 8200 كيان عقاري موزعة في المملكة.