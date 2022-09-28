شكرا لقرائتكم خبر تطبيق «سكني» يتيح معرفة الاستحقاق الفوري والتوصيات التمويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيد والدعم السكني أيمن صالح دور الوزارة في التحول الرقمي، وكيف يتم خدمة المواطن عبر تطبيق «سكني»، مبينا أنه أتاح معرفة الاستحقاق الفوري، والتوصيات التمويلية، والتنازل عن الدعم السكني بين الزوجين، واستعراض وحجز المشاريع السكنية، وتحمل ضريبة المنزل الأول، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنصة.

وأوضح صالح خلال ورقة عمل بعنوان «تمكين المستفيد والدعم السكني» ضمن المنتدى المصاحب لفعاليات معرض مشاريع مدن متميزة، أن الوزارة في مبادراتها في قطاع الإسكان تعتمد على 4 ركائز أساسية هي: «التمويل والدعم السكني، ودعم المعروض، والأنظمة والتشريعات، ومنصات الكترونية وحلول رقمية متطورة».

من جهته أكد نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية بصندوق التنمية العقارية وليد النزهان، أن الصندوق يعمل على رضا المستفيدين، من خلال ابتكار تحسين مصفوفة الدعم المرنة، حيث تم تعديل حاسبة الدعم السكني لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال، للاستفادة من برنامج القرض العقاري وتحقيق نسبة أعلى لرضا المستفيدين.

وأضاف النزهان «أصبحت طريقة حساب الدعم من خلال العمل على نسبة الدعم، ودراسة مدى ملائمتها للمستفيد حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، كما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن، حيث كانت في عام 2017 نحو 47%، وفي عام 2020 وصلت النسبة إلى 60%.

كما شهدت الورشة التعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتمكين المستفيدين من تملك مسكنهم الأول، والخيارات السكنية المتنوعة التي من ضمنها باقات الدعم السكني، بالإضافة إلى التعريف بالمستشار العقاري وطريقة عمله، وأهم مميزاته، وأبرز المؤشرات الرقمية، حيث بلغ عدد المستفيدين من المستشار العقاري 1.44 مليون مستفيد، وزاد عدد التوصيات الصادرة إلى 1.06 مليون توصية، بينما وصل عدد المستفيدين الذي قدموا طلبا لدى الجهات التمويلية 748 ألف مستفيدا، وبلغ عدد العقود الموقعة من خلال التطبيق إلى 505 ألف، فيما وصل عدد الجهات التمويلية إلى 17 شركة.