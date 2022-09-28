شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم ..استمرار تراجع أسعار الذهب عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات البورصة المصرية، وكذلك حركة سوق الذهب والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة.

التخطيط: 6281 مشروعًا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة أعمال تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات للمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تتم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل الإيجابي والمكثف الذي يتم على مستوى كل المحافظات منذ إطلاق المبادرة، مؤكدة أن هذه العمل والتفاعل الإيجابي على مستوى محافظات مصر جميعها أمر غير مسبوق يؤكد مدى الاهتمام والوعي بالهدف من المبادرة.

ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة؛ أنه تم الانتهاء من أول وأهم مرحلة من المبادرة بنجاح، حيث وصلت المشروعات المتقدمة إلى 6281 مشروع بالفئات الست للمبادرة، موضحًا أنها مبادرة غير مسبوقة تتيح التمكين للمحافظات والمحليات مجتمعيًا وجغرافيًا.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.452 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9702 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12005 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.





تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية تراجع جنيهين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1123 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي. أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1123 جنيها. عيار 18 يسجل 960 جنيها. عيار 24 يسجل 1284 جنيها. الجنيه الذهب 8986 جنيها. ويترقب سوق الذهب اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين. عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.

2.4 مليارات دولار صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2022 أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2022 لتسجل 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021. وأضاف المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تقريره الشهري، أن الصادرات حققت زيادة بنسبة 5% فى شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022 بالمقارنة ب 279 مليون دولار فى اغسطس 2021. وأوضحت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في أول 8 أشهر من 2022 بالمقارنه بنفس الفترة عام 2021 مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها 15% وكشفت مي حلمي أن صادرات الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 31% وبلغ الارتفاع في صادرات الكابلات 57% وحققت مكونات السيارات زيادة 15.5% وبلغت زيادة صادرات الأجهزة المنزلية 7% و الطلمبات و المراجل و المحركات ارتفعت 65% و صادرات الآلات و المعدات حققت 131% وأخيرا تشكيل المعادن ارتفع 153%. وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة - فرنسا – التشيك - اسبانيا– ايطاليا - مالطا – هولندا ) اسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان ) افريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - تونس - غانا) بحسب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية. 2.4 مليارات دولار صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2022

أسعار الذهب اليوم