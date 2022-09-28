الدولار يواصل تسجيل أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الدولار الأمريكي تسجيله أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه، الأربعاء 28 سبتمبر، بعد ارتفاعه قرشين، في أغلب البنوك.

وبلع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الأربعاء، 19.51 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، ليسجل الجنيه أدنى مستوياته على الإطلاق أمام العملة الخضراء.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.51 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.50 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.50 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.48 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.53 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.47 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للبيع.

بنك قناة السويس: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.44 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.