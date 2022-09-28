شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة: تدريب حول مزاولة التصدير وتنفيذ تحديثات الرقابة على الصادرات والواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير لمدة خمس ايام تبدأ من السبت القادم الموافق 1/10 وتنتهى الأربعاء 5/10 وذلك عبر تطبيق زووم.

وأوضح إمبابى أنه تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيديه للاعضاء المشتركين لشرح طريقة استخدام تطبيق زووم وكيفية التسجيل والتواصل مع المحاضر مع توضيح لكيفية تسجيل الحضور والانصراف بالدوره.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة ان المادة العلمية للدورة تراعى كافة التحديثات والمعلومات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على للصادرات والواردات وتشمل التعريف بالتجارة الدولية والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وماهى الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف مع شرح القواعد المنظمة للتصديرو تعريف التصدير ومراحل تطوره و توضيح إجراءات القيد في سجل المصدرين وتجديده مع استعراض الشروط الواجب توافرها في المصدر والعقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة علي القيد في سجل المصدرين وحالات الحصول على موافقة تصديرية كما يراعى بالدورة التعريف بمفهوم اللوجستيات وسلاسل التوريد ومعوقات التصدير ومدى فرض ضرائب ورسوم جمركية على الصادرات و إستراتيجيات التسويق الدولى والمخاطر والآزمات التى تواجه عمليات التصدير وطرق الحد منها ووسائل النقل ومصطلحات التجارة الدولية وشروط وإجراءات الحصول على دعم المصدرين يقوم القائمين على الدورة بشرح التشريعات الجمركية

وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية وتعديلاته التعريفة الجمركية إجراءات الجمركية للصادر.

وأكد إمبابى على حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرص لتدريب اعضاء ومنتسبى الغرفه على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم حيث تشمل تحرص الغرفة خلال الدورات التدريبيه تعليم المتدربين لكافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مما يعطي مؤشرا على نجاح سياسة فتح آفاق التصدير والعمل على المساهمة فى نمو اقتصادي واعد وأن الغرفة تقوم بتقديم كافة التسهيلات لمنتسبيها من المتدربين.

وأوضح امبابى أن دورة مزاولة التصدير لم تقتصر على منتسبى غرفة الجيزة ولكن تم اتاحتها لجميع أعضاء الغرف شرط تواجد السجل التجارى وباقى الاوراق المطلوبه من إيصال سداد الرسوم وصور من البطاقة الضريبية والشخصية.