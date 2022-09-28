شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 3 أيام من تاريخ الفاتورة الإلكترونية مهلة للممولين لإرسال الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2022 تم تخفيض مهلة الـ 4 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه بدءًا من 1 نوفمبر القادم ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يومين فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا (خلال نفس يوم الإصدار) اعتبارا من 1/1/2023.