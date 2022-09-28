شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يساهم فى تطوير 4 مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على اهتمام الجهاز بالمساهمة في مبادرات الدولة الهادفة إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، وضخ المزيد من التمويلات في مختلف الأنشطة التنموية للارتقاء بتلك المناطق، بهدف تهيئة مناخ ملائم لتعزيز وتوفير فرص عمل جديدة وملائمة لابنائها فضلا عن تهيئتها حضاريا من خلال تحسين و تطوير البنية الاساسية للخدمات العامة كالاسواق الشعبية أو المدارس مشيرة إلى استمرار التعاون مع مختلف الجهات المانحة والدولية من خلال جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية الهامة و العمل على توفير حياة أفضل للمواطنين في هذه المناطق بالتنسيق مع المحافظات المعنية.

وقالت جامع إن الجهاز ينفذ حاليا بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى برنامج الارتقاء الحضري لتطوير البنية الأساسية بمناطق الزاوية الحمراء وعزبة خير الله بمحافظة القاهرة وأرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، حيث تم تنفيذ 35 مشروعا (15 مشروعا بمحافظة القاهرة، و20 مشروع بمحافظة الجيزة) بالمناطق الأربعة المستهدفة، بلغت تكلفتها حوالي 268 مليون جنيه مصري، تم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن المشروعات المنفذة ساهمت في حل العديد من المشكلات التي يواجهها سكان هذه المناطق ومساعدتهم على الاستقرار بها والاستمرار في مختلف أنشطتهم والتجارية و الخدمية والتوسع فيها حيث تم من خلالها توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الأسواق ومواقف الميكروباص وعدد من الأنفاق وكباري المشاة، والمدارس والوحدات الصحية، علاوة على توفير الخدمات الرياضية للشباب من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة، الأمر الذى يسهم في توفير مستوى معيشي افضل لما يزيد على مليون مواطن في هذه المناطق.

وجاءت تصريحات "جامع" على هامش مؤتمر صحفي عقده جهاز تنمية المشروعات لاستعراض نتائج الأعمال وإنجازات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة ( العشوائية ) في محافظتي القاهرة والجيزة والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظتي القاهرة والجيزة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمنحة مفوضة من الاتحاد الأوروبي (EU).

وحضر المؤتمر كلمينس فيدال دى لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية في مصر وماركو مليورلى رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبي ولفيف من قيادات الجهاز والجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات.