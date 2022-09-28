شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تعقد الاجتماع الدورى لرؤساء قطاعات المعامل بالشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الاجتماع الدورى لرؤساء قطاعات المعامل بالشركات التابعة، لمتابعة منهجية وخطط العمل فيما يتعلق بأنظمة الجودة وشئون البيئة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دوري، وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة، وتحديد أدوات التقييم مع الوضع في الاعتبار أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأوضح الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا في مجال جودة ومأمونية مياه الشرب، مشيرا إلى أهمية انعقاد تلك الاجتماعات بصفة مستمرة للتأكيد علي استدامة تقديم خدمات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بالجودة المطلوبة.

وناقش الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، مجموعة الموضوعات التي تتعلق بنظام العمل في إطار الجودة وشئون البيئة والمأمونية للوقوف علي التحديات والفرص المتاحة للتحسين، حيث استعرض دكتور أحمد بيومي ودكتورة نسرين عبد الرحمن آليات الرقابة المتكاملة علي نوعية مياه الشرب والسيب النهائي لمحطات الصرف الصحي والتأكد من وجود نظام جودة قوي ومحكم يحقق ذلك من خلال فرق المراجعة الداخلية وبالتنسيق مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

كما استعرض الدكتور علاء فريد مدير إدارة التقارير بالشركة القابضة، طرق جمع وتحليل البيانات لإعداد تقارير دعم متخذ القرار، وعرض دكتور وليد حسني تقرير تقييم آداء الشركات التابعة فيما يتعلق بخطط مأمونية مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحي بالشركات التابعة وكذلك الحلول المتكاملة لإدارة حمأة الصرف الصحي.