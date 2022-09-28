شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 1125 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، استقرارا ملحوظا بعد تراجع جنيهين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1125 جنيها للجرام





أسعار الذهب اليوم.عيار 21 يسجل 1125 جنيها

عيار 18 يسجل 964 جنيها

عيار 24 يسجل 1286 جنيها

الجنيه الذهب 9000 جنيها

يترقب السوق العالمي للذهب هذا الأسبوع عدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن.

ويترقب السوق اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ستكون أسواق الذهب العالمية مترقبة لتقرير الميزان التجاري للسلع في أمريكا، علاوة على الإفصاح عن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة بأمريكا أيضًا، بينما تصدر البحرين تقرير مؤشر سلع المستهلكين.

عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر يوم الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.