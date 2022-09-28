شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت أرقام السياحة المصرية رغم الأزمة العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة السياحة في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

ورصدت بيانات الجهاز بالإنفوجراف ارتفاع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بالنصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما يلي:

- بلغ عدد السائحـين الوافـدين من كافة دول العالم 4.9 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 85.4⁒.

- بلغ عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم 8 مليون سائح عام 2021 مقابل 3.7 مليـون سائح عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 117.5%.

- سجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال عام 2021 بنسبة 50.6⁒، يليها الشرق الأوسط بنسبة 18.9⁒ يليها أوروبا الغربية بنسبة 16.4⁒، يليها أفريقيا بنسبة 7.1⁒.

- بلغ إجمالي عدد السائحين العرب الوافـدين من الدول العربية 2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0.9 مليون سائح عام 2020 بنسبة ارتفاع 114.9% .

- بلغ عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحين المغادرين 52.6 مليون ليلة سـياحية بالنصف الأول 2022، مقابل 32.2 مليون ليلة سياحية لنفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 63.6⁒.

- بلغ إجمالى عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحين المغادرين 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3 ⁒.

- بلغ متوسط عدد الليالي السياحية للسائح 12.4 ليلة سياحية عام 2021 مقابل 11.4 ليلة سياحية عام 2020.

- بلغ إجمالي عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33.2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 121.6⁒.



عدد السائحين الأجانب الوافدين بالنصف الأول من عام 2022



عدد السائحين العرب الوافدين لعامى 2020 و2021



عدد السائحين الوافدين لعامى 2020 و2021