شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة للتحول للأخضر فى الكهرباء والطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية للتحول الأخضر من خلال تنفيذ المئات من المشروعات، وخاصة بعد أن اصبحت قضية تغير المناخ وتدهور البيئة تحتل مكان الصدارة في قائمة القضايا الشائكة التي تتطلّب استجابة عالمية مُوحدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة ومع اتفاقية باريس (2015).





وعن جهود الدولة فى قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة

1-تستهدف الحكومة رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023.

2- ثم إلى 25% عام 24/2025.

3- ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%).

4-التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية.

5-مشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.

6- تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة.