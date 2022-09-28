شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 85.62دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس78.01 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 96.21 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.492دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.890 دولار للجالون.