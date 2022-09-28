شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية العربية: مقترح تدشين منطقتين لوجستين فى كلا من البرازيل ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه جاري حاليا دراسة مقترح انشاء منطقتين لوجستين في كلا من البرازيل ومصر لتعطي قيمة مضافة لمنتجات البلدين، مشيرا إلى أن غرفة التجارة العربية البرازيلية تقوم حاليا بإجراء الدراسات بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية

وقال في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة على هامش مؤتمر غرفة التجارة العربية البرازيلية، أنه تم طرح المقترح على رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك على رئيس الجمهورية البرازيلي ونائبه كما تم طرح المقترح في جامعة الدول العربية.

وأضاف أن الغرفة تتولى دراسة انشاء خط ملاحي يربط بين مصر والبرازيل وتتضمن الموانئ المقترحة ربط ميناء سانتوس البرازيلي بأحد الموانئ المصرية بالبحر المتوسط مثل ميناء الإسكندرية أو ميناء بورسعيد أو دمياط ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة خلال شهور.

وذكر حنفي أنه تم عقد لقاء مع وزيري الزراعة في مصر و البرازيل وتم مناقشة التعاون في مجال قصب السكر خاصة أن البرازيل من أكبر منتجي السكر في العالم ويمكن الاستفادة من خبراتها في هذا المجال لزيادة إنتاج قصب السكر في مصر.

وأشار حنفي إلى أنه هناك مقترح لانشاء ميناء محوري يربط بين مصر والبرازيل بشمال افريقيا سواء في تونس أو المغرب .

وأكد حنفي امكانية الاستفادة من انشاء الخطوط الملاحية بين مصر والبرازيل لتكون نقطة محورية تمتد الى شمال ليبيا(ميناء طرابلس)لإعادة إعمار سوريا والعراق واليمن.

وأكد ضرورة الا تقتصر العلاقات بين الدول العربية والبرازيل على التجارة فقط رغم انها تتخطى ال 20 مليار دولار بل اقامة علاقات استثمارية صناعية.