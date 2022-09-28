هيئة الاستثمار: تأسيس أي شركة يستغرق يومًا واحدًا فقط

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القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنطقة الحرة التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم، منشأة منذ السبعينيات وهي إحدى 7 مناطق منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المناطق الحرة بها مشروعات ناجحة وتحصل على إعفاءات جمركية لأنها تصدر منتجاتها للخارج.

ولفت المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن مصنع الأحذية بالمنطقة الحرة على أعلى مستوى من الكفاءة ويصدر إنتاجه للخارج.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التدفقات المالية كانت 8.2 مليار دولار في 2018، ومتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالي.

واستطرد أن الشركات الاستثمارية تحقق تنمية وتوفر فرص عمل باستثمارات كبيرة، موضحا أن هناك استثمارات في مصر من جنسيات عديدة وهناك من يستثمر في مصر لأول مرة.

وأردف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم تعزيز الجهود الترويجية خلال الفترة المقبلة في عدد من الدول لاستهداف الشركات الكبرى.

وأكد أن إحدى الشركات الاستثمارية العاملة في مصر تصدر إنتاجها للعديد من الدول حول العالم، موضحا أنه تم منح 20 ألف ترخيص خلال 90 يوما.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذ للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.

واختتم أنه تم افتتاح العديد من مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات لتحقيق الانتشار الجغرافي وتوفير فرص العمل، مضيفا أنه سيزور البرتغال رفقة 40 من رجال الأعمال لحضور المنتدى المصري البرتغالي ومن المتوقع أن يعودوا ومعهم استثمارات أجنبية.