شكرا لقرائتكم خبر عن وفد شركة روسية يزور اقتصادية قناة السويس لبحث إقامة مشروع بمنطقة السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقرها بالسخنة وفد شركة كراستسفيتمت Krastvetmet الروسية العاملة بمجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية، وذلك انعكاسًا لتوافد الشركات الروسية على المنطقة في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية بالسخنة وشرق بورسعيد، وكان في استقبال الشركة اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة لشؤون المناطق الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة.

وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس الهيئة بوفد الشركة الروسية مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنواتٍ طوال في شتى المجالات، لافتاً إلى أن تواجد الشركة اليوم هو أحد نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكلٍّ من منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين، تمهيدًا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، والاستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، ونفاذية للأسواق العالمية في ظل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تسمح للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من فتح أسواق مختلفة سواء إقليمياً كاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وكوميسا أو عالمياً مثل الإفتا وميركوسور.



وفد الشركة الروسية

كما قام اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الضرائب والجمارك، بالإجابة على تساؤلات الوفد الروسي حول بعض النقاط الفنية المهمة بخصوص ما تحظى به المنطقة الاقتصادية من مزايا غير مسبوقة في هذا الصدد والذي تقدمه بدورها للمستثمرين سواء التمتع ب (صفر%) ضريبة جمركية لجميع احتياجات المشروعات من مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكذلك (صفر%) ضريبة قيمة مضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة الاقتصادية أو المصدرة للخارج، وخدمة الشباك الواحدة، وغيرها من المزايا والحوافز التي تعد ميزة تنافسية للمنقطة عالميًّا.

ومن جانبه أعرب ديميتري أوبدين، مدير التسويق الهندسي بشركة كراستسفيتمت Krastvetmet الروسية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وتطلع الشركة للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء مشروع لإنتاج بعض المنتجات الوسيطة والعوامل الحفزية المستخدمة في صناعة وإنتاج حامض النيتريك الذي يعد مكونًا رئيسًا في صناعة الأسمدة، وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع بناء مركز إقليمي لهذه الصناعة التي تتطلب تقنياتٍ متقدمة تقتصر على عدد محدود من الشركات حول العالم رغم أهميتها للصناعة ووجود سوق واسعة لها دوليًّا سواء في مجال الأسمدة أو غيرها.

جدير بالذكر أن شركة كراستسفيتمت Krastvetmet الروسية هي شركة متخصصة في التطبيقات الصناعية للمعادن النفيسة في صناعات مختلفة خاصة صناعة الأسمدة، وأيضًا إعادة تنقية واستخدام الخردة لتلك المعادن النفيسة وإدخالها في عملية الإنتاج، وهو ما يفتح آفاقًا أرحب لاستخدام تلك المعادن نظرًا لقيمتها المرتفعة.