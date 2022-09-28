شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تحتفل بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار احتفالية خاصة بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد؛ والاحتفال بيوم السياحة العالمي؛ حضرها عدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاع الخاص وعدد كبير من سفراء الدول، وذلك بالمتحف المصري بالتحرير.

وخلال كلمته قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار؛ إن الدولة تستهدف زيادة أعداد السياخة الوافدة إلى مصر بنسبة من 25 إلى 30 % سنويا وأنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة خلال بداية العام المقبل ؛ مشيرة إلى أنها تستهدف النهوض بالقطاع السياحي المصري بكافة جوانبها.

وأشار إلى أن الدولة تهتم بصناعة السياحة لما تمثل من أهمية للاقتصاد القومي وتوفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين بالمواقع السياحية والأثرية ؛ مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتحسين جودة التجربة السياحية للسائحين؛ وتحسين مناخ الاستثمار في الغرف السياحية والفنادق؛ وتحسين العمل في المطارات والشوارع.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري ؛ أن المتحف المصري بالتحرير هو مقر الحضارة المصرية؛ ويتم الاحتفال به اليوم بمرور 200 عام على نشأة علم المصريات مشيرًا إلى أن علم المصريات بدأ منذ اكتشاف حجر رشيد في 15 يوليو عام 1799؛ مشيرا إلى أنه منذ هذا التاريخ كان هناك محاولات عدة لترجمة الخطوط المكتوبة على حجر رشيد.