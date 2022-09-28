شكرا لقرائتكم خبر عن 487 ألف طن صادرات بضائع ميناء العريش عامى 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حجم البضائع المصدرة في الفترة من بداية العام الجاري 2022 وحتى 25 سبتمبر الجاري، في ميناء العريش، مقارنة بحجم البضائع المصدرة العام الماضي 2021، حيث بلغ إجمالي البضائع المصدرة في تلك الفترة المجمعة من يناير 2021 وحتى 25 سبتمبر 2022 نحو 487 ألف طن، حملتها 120 سفينة، وتوزعت تلك البضائع المصدرة بين 166 ألف و231 طن بضائع عامة "أسمنت"، يليها 320 ألف و773 طن صب جاف "أسمنت/ملح/كلينكر/معدات" حملتها 80 سفينة.



ميناء العريش

وبلغ إجمالي كمية البضائع المصدرة منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى 25 سبتمبر الجاري نحو 250 ألف طن من خلال 64 سفينة، وتوزعت تلك البضائع بين 83 ألف و729 طن بضائع عامة حملتها 21 سفينة، و166 ألف و273 طن حملتها 43 سفينة.

وبنهاية العام الماضي 2021، بلغ إجمالي الكمية المصدرة نحو 237 ألف طن، موزعة على 56 سفينة، وتوزعت كمية البضائع على بضائع عامة بكمية بلغت نحو 82 ألف و502 طن، من خلال 19 سفينة، بالإضافة إلى 154 ألف و500 طن صب جاف خلال 37 سفينة.