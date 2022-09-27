الجنيه يهبط لأدنى مستوى في التاريخ مقابل الدولار.. تعرف على أسعار العملة الخضراء في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - سجل متوسط سعر الجنيه أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصل إلى 19.54 جنيها مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي، الاثنين، سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع، ليصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ مقابل الجنيه.

شهد سعر الدولار، الثلاثاء، في نهاية التعاملات، ثباتا في البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في مصر.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.49 جنيه للشراء، بينما وصل نحو 19.54 جنيه للبيع.

أبو ظبي الإسلامي

بلغت أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.49 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

البنك المركزي

بينما سجلت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.44 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.51 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجلت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر نحو 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

قناة السويس

وبلغت أسعار الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.44جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.

التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.48 جنيه للشراء ، بينما سجل نحو 19.54 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

بينما حقق سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.48جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.