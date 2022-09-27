شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 12160 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3979 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3212 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3449 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، وابن سينا فارما، وإيديتا للصناعات الغذائية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.22 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، والتي تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 635.6 ألف سهم، بنسبة 0.0879% من رأس المال، وشراء الرابعة 230 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.98%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 20 ألف سهم، 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، 55.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 46 ألف سهم، 435 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، 44 ألف سهم، 30 ألف سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق عدد 14.5 ألف سهم، 85 ألف سهم، 2264 سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 13 سهم.

في سياق منفصل قالت شركة السويدي إليكتريك، إنه تم توقيع عقد فتح تسهيلات ائتمانية مع أبو ظبي الإسلامي كابيتال بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه لصالح شركة تابعة للمجموعة.

من جهة أخرى قالت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، إن الشركة قامت ببيع قطعة أرض بأبو رواش بمحافظة الجيزة البالغ مساحتها 1255.6 متر مربع بسعر للمتر 3500 جنيه نظير ثمن إجمالي قدره 4.4 مليون جنيه لشركة ديبوكوت لطلاء المعادن.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وبلغ صافي إيرادات الشركة 74.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 179.8 مليون جنيه مقارنة مع 200.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 10%.

وحققت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حجم عمل في الربع الثاني للعام المالي 2022 مقداره 2.9 مليون جنيه، وحققت الخسائر 109.8 ألف جنيه، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها قطاع المقاولات، وعدم استقرار أسعار المواد.