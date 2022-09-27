شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-9-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27-9-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى وبنك مصر سعر 18.65 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.66 جنيه للشراء، و18.87 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.78 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.65 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.65 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.66 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.63 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.67 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.70 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.