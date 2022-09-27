شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تسلم المرور والحماية المدنية 4مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بتسليم عدد (4) مركز خدمة متنقل لقطاع المرور والحماية المدنية لصالح العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات وحدات المرور الثابتة، وذلك فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق بكفاءة و يسر و بالتعاون مع كافة وزارات و جهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المراكز المسلمة لقطاع المرور والحماية المدنية بلغ (39) مركز تكنولوجى متنقل وذلك للتسهيل علي المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته لمراعاة كبار السن وأصحاب الهمم ولتخفيف الضغط عن وحدات المرور الثابتة و لتقليل التكدس بهذه الوحدات .

ومن جانبه، أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية و تم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية لتقدم الوزارة خطوة جديدة واعدة فى مجال التحول الرقمى بسواعد وعقول مصرية ويأتى هذا ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع المرور والحماية المدنية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل و تحقيق رضاء المواطن .

يشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة المسلمة لقطاع المرور والحماية المدنية تشمل إستخراج رخص التسيير، رخص القيادة الجديدة، رخص القيادة بدل تالف أو بدل فاقد، إستخراج ملصق إلكترونى، فحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية للسيارات الملاكى و النقل الخفيف حتى 1،5 طن، وتقدم كافة الخدمات بإستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية وبإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى ووسائل التأمين اللازمة.