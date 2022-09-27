شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الهندى يزور الصوت والضوء فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية راجناث سينج وزير الدفاع الهندي لحضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر والتي استغرقت عدة أيام.

وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتتدب التنفيذى للشركة، أن هذه الزيارة واحدة من عدة زيارات لوفود رفيعة المستوى حضرت عروض الصوت والضوء خلال الفترة الاخيرة والتى من شأنها دفع حركة السياحه الوافده لمصر.

ووجه راجناث سينج الشكر على حسن استقباله كما أبدى إعجابه بعرض الصوت والضوء وطريقة عرضه لتاريخ مصر العظيم.