تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبط سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 749 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 963 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1123 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1283 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8984 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1638 دولارا للأوقية، بنسبة صعود قدرها 0.98%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.