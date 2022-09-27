شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تتبرع بوحدة فرم وتعقيم النفايات الطبية بمستشفى لعلاج الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن تبرعها لإنشاء وحدة فرم وتعقيم النفايات الطبية لمؤسسة شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمدينة طيبة، شمال الاقصر، وذلك حرصًا من الشركة على تقليل الأعباء البيئية بشكل مستمر والحفاظ على البيئة الطبيعية وتحسينها.

وكذلك، لدعم مساعي المستشفى نحو تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ علي البيئة وحمايتها من التلوث.

ياتى ذلك انطلاقًا من إيمان الشركة بأن الحفاظ على البيئة وتسليمها للأجيال القادمة بحالة جيدة هو جزء من مسئوليتها المجتمعية،

كما تأتي هذه المبادرة مساهمة من الشركة المصرية للاتصالات WE في توفير النفقات التي تتحملها مستشفى شفاء الأورمان لنقل النفايات الطبية من خلال إيجاد حل بديل ومستدام متمثلاُ في توفير هذا الجهاز الذي يقوم بفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وتحويلها إلى نفايات عادية، وتوفير المبالغ المستخدمة في النقل الآمن للنفايات الطبية وإعادة توجيهها إلى علاج المرضى.



فريق عمل المصرية للاتصالات

وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، على حرص الشركة المصرية للاتصالات على الاستمرار في دعم مستشفى شفاء الأورمان وذلك لما تقدمه من مساهمات في رفع المعاناة عن أهالي الصعيد. وقال إن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على إيمان المصرية للاتصالات الراسخ بدورها المجتمعي الرائد كشركة وطنية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة أطياف المجتمع وتعزيز جهود التنمية بكافة أشكالها سواء من خلال تقديم خدمات الاتصالات المتميزة أو من خلال المساهمات المجتمعية. كما تؤكد هذه المبادرة على دعم الشركة لأهداف التنمية المستدامة بالأخص فى مجالات الصحة وأيضا البيئة من خلال توفير السبل للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لضمان بيئة صحية آمنة للمجتمع بما في العاملين والمرضى والمترددين على المستشفى وكذلك البيئة المحيطة به.

وقال الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، إن مفرمة النفايات الحديثة تطبق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ علي البيئة وذلك من خلال معالجة النفايات الطبية الخطرة وتخفيض حجمها وتحويلها الي نفايات غير خطرة، موضحا ان عملية اجراء المعالجة تتم داخل وعاء واحد ودون انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجى مما يضمن أعلى معدلات للسلامة والأمان فضلا على توفير حلًّا آمنًا للنفايات البيولوجية المعدية حيث تتحول الى مكون غير خطر، بالإضافة إلى ميزة التعقيم الكامل وتقليل الحجم .

ومن جانبه أكد الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، ان إنشاء وحدات الفرم والتعقيم للنفايات الطبية يتماشي مع مساعي الدولة من أجل التصريف الامن للنفايات الطبية الخطرة والـتخلص الأمن منـها، مؤكدا أن المستشفى تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة فى كافة المجالات سواء التميز فى تقديم الخدمات وكذلك الحفاظ على البيئة.