شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك تصدر دراسة حول "دور حقول البترول الناضجة فى تلبية الطلب العالمى على الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول دراسة جديدة بعنوان: "دور حقول البترول الناضجة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة"استعرضت مفهوم الحقول الناضجة وأهميتها ودورها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة في ضوء المتغيرات الجيوسياسية.

كما بينت دراسة "دور حقول البترول الناضجة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة" مفهوم الاحتياطيات بأنواعها، وعلاقته بذروة إنتاج النفط.

وناقشت الدراسة، الملامح العامة لتنشيط الحقول الناضجة من مختلف النواحي، والتحديات التي تواجه تطوير هذا النوع من الحقول ،كما تضمنت عدة أمثلة بينت تجارب وخبرات من مختلف دول العالم في تطوير الحقول الناضجة.

واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تبين أهمية الاستثمار في تطوير الحقول الناضجة لمواكبة النمو في الطلب العالمي على النفط.