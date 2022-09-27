شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يستقبل نظيره الإسبانى لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار حيث إستعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء البارو ايرانثو سفير اسبانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن دولة اسبانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لمصر في مختلف المجالات وعلى كافه الاصعدة، مشيراً إلى ان زيارة وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الاسبانية يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة المستويات، كما يؤكد اهتمام دوائر الاعمال الاسبانية بالسوق المصري باعتباره إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحور تجاري عالمي.

وأشار سمير إلى أهمية "ملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- اسبانيا " والذي تستضيفه القاهرة حالياً في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافه المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الملتقى يعكس حرص دولة اسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والاسباني واقتصادي البلدين على حد سواء.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الاسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر، مشيراً إلى أن اللقاء قد استعرض ايضاً اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية.

ومن جانبها أكدت تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار حرص بلادها على تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستوين الثنائي ومتعدد الاطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي، مشيرة إلى الدور الهام لملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- اسبانيا في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الاعمال بالبلدين واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياة والنقل واعادة التدوير.

وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الاسبانية المستثمرة في السوق المصري، وهو الامر الذي ساهم في تشجيع العديد من الشركات الاسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.