شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 2.7 مليار دولار خلال موسم 2022/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2.722 مليار دولار مقابل 2.406 مليار دولار خلال موسم 2020-2021.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7 % خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.316 مليون طن مقابل 4.241 مليون طن خلال موسم 2021-2020.

وأشار التقرير إلى أن"الدول العربية" استحوذت على 37% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 1.018 مليار دولار، وكذلك بنسبة 44% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 1.904 مليون طن، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 1.097 مليون طن بقيمة 695 مليون دولار مستحوذة على 26% من إجمالي قيمة الصادرات، و25% من الكميات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 594 مليون دولار من خلال تصدير 755 ألف طن مستحوذة على 17% من إجمالي الكميات المصدرة و22% من قيمة الصادرات، وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 327 مليون دولار من خلال تصدير 466 ألف طن، وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو 43 مليون دولار من خلال 59 ألف طن، ولدول الأمريكيتين "الشمالية والجنوبية" واستراليا نحو 35 ألف طن بقيمة 45 مليون دولار.

وكشف المجلس عن تصدير 1.655 مليون طن موالح خلال موسم 2022-2021 بقيمة 821 مليون دولار، لتستحوذ صادرات الموالح على 38% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية ومستحوذه على 30% من إجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات "البطاطس الطازجة" على 20% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 850 ألف طن، وعلى 13% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 357 مليون دولار.

وصدرت مصر من "البصل الطازج" نحو 385 ألف طن مستحوذة على 9% من الكميات المصدرة، بقيمة 114 مليون دولار مستحوذ على 4% من القيمة.

وسيطرت صادرات "الفاصوليا الجافة" على 4% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 159 ألف طن بقيمة 160 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية، واستحوذت صادرات "العنب الطازج" على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 143 ألف طن بقيمة 58 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

واستحوذت صادرات "البطاطا الحلوة"على 3% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 116 ألف طن بقيمة 58 مليون دولار مستحوذة على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من "الطماطم الطازجة" نحو 111 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار، ومن "الرمان الطازج" نحو 100 ألف طن بقيمة 74 مليون دولار، و"الفول السوداني" نحو 62 ألف طن بقيمة 102 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات "نباتات طبية وعطرية" نحو 105 ملايين دولار لتصدير 50 ألف طن، و"الفراولة الطازجة" نحو 107 ملايين دولار لتصدير 50 ألف طن.

كما استحوذت "التمور الطازجة أو النصف جافة" على 2% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021/ 2022 بقيمة 52 مليون دولار من خلال تصدير 43 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من "المانجو الطازجة" نحو 54 مليون دولار لتصدير 42 ألف طن، لتستحوذ على 2% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2021 - 2022، وبلغت صادرات مصر من "الفول العريض" نحو 38 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات مصر من "البصل الأخضر"نحو 50 مليون دولار لتصدير 36 ألف طن، وباقي "الأصناف الأخرى" نحو 482 ألف طن بقيمة 363 مليون دولار، لتسيطر على 11% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و13% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أشار التقرير إلى أن "روسيا الاتحادية" تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 794 ألف طن بقيمة 415 مليون دولار، لتستحوذ على 18% من إجمالي الكميات المصدرة و15% من القيمة.

وسيطرت "المملكة العربية السعودية" على 16% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2021/ 2022 بنحو 681 ألف طن وكذلك على 12% من القيمة بنحو 333 مليون دولار.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى "الإمارات العربية المتحدة" نحو 330 ألف طن بقيمة 135 مليون دولار، وإلى"هولندا" نحو 252 ألف طن بقيمة 174 مليون دولار مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة و6% من القيمة، وإلى "المملكة المتحدة" نحو 167 ألف طن بقيمة 179 مليون دولار.

واحتلت "سوريا" المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 134 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار،تليها"ليبيا"بنحو 111 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار.

واحتلت "بنجلاديش" المركز الثامن بنحو 108 آلاف طن بقيمة 67 مليون دولار، تليها "الكويت" بنحو 105 آلاف طن بقيمة 52 مليون دولار، ثم "اليونان" بنحو 100 ألف طن بقيمة 44 مليون دولار، وفي المركز الحادي عشر "الهند" بنحو 98 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى "إيطاليا" نحو 95 مليون دولار من خلال تصدير 90 ألف طن لها، وإلى "سلطنة عمان" نحو 47 مليون دولار من خلال تصدير 93 ألف طن لها، وإلى "لبنان" نحو 35 مليون دولار لتصدير 80 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى "ألمانيا الاتحادية" نحو 95 مليون دولار لتصدير 77 ألف طن، ولباقي الدول نحو 1.094 مليون طن بقيمة 817 مليون دولار.