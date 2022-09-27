الاقتصاد

تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، الأثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر  85.49دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس78.28 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 96.61دولار للبرميل  لشهر سبتمبر   2022.

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.471دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.899دولار للجالون.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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