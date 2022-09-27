شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 26-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-9-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ بي أجي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بلتون المالية القابضة، اودن للاستثمارات المالية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 103 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 103 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.375 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 502.6 مليون ورقة مالية بقيمة 948.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 4.92%، واستحوذت المؤسسات على 22.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 795.2 ألف جنيه، 22.9 مليون جنيه، 91.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3978 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.417 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.87%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.61%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 14.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.75%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 34.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 27.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.519 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.80%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 9.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.