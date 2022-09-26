شكرا لقرائتكم خبر خطة من 4 مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الإندونيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري للعمل على خطة من 4 مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الإندونيسية، تشمل تسهيل وصول المنتجات السعودية والإندونيسية لكلا السوقين، وإنشاء المشاريع المشتركة، وتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، فضلا عن تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة عدد من الشركات السعودية والإندونيسية، بالتزامن مع مشاركة وفد المملكة برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين بمدينة بالي.

وأكد الحيدري وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا، بصفتهما قوتين اقتصاديتين مؤثرتين ضمن مجموعة العشرين، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الشركاء الدوليين، وزيادة الصادرات غير النفطية عبر تطوير القطاعات الواعدة، مثل الزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية وصادرات السلع الغذائية والطاقة النظيفة، مبينا أن رؤية المملكة 2030 تشكل قاعدة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وإندونيسيا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37% في 2021 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 92.1 مليار ريال، مستدركا أن قيمة التبادل التجاري لا تعكس الإمكانات والفرص والقدرات الاقتصادية للبلدين، مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول لمستوى متقدم من الشراكة التجارية الاستراتيجية.

وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، أن العلاقات السعودية الإندونيسية علاقات تاريخية قديمة، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في البلدين، لافتا للتطور الكبير الذي شهدته بعد الزيارات المتبادلة للقيادتين أخيرا، حيث وقع عدد من الاتفاقيات بما يؤكد الحرص على تطوير هذه العلاقة على جميع الأصعدة، خاصة التجارية والاستثمارية.

4 مسارات

