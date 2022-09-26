تعاون بين غرفة الرياض ومجلس تنمية تجارة هونج كونج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت غرفة الرياض مذكرة تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج، استهدفت تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الطرفين، وتشجيع التعاون بين رجال وسيدات الأعمال، بهدف تحقيق المصالح المتبادلة وتقوية علاقات التبادل التجاري والتعاون بين الشركات في المملكة وهونج كونج. وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وبما يدعم الشركات في المملكة وهونج كونج المهتمة بتنمية الأعمال التجارية في سوق كل طرف . مذكرة تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونج كونج تضمنت:





تبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية والاستثمارية والاقتصادية



دعم الشركات في المملكة وهونج كونج في سوق كل طرف



تقديم الدعم الملائم للمشاركة في المناسبات والأنشطة المختلفة



دعم الوفود وبعثات التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي



مجالات التعاون: المنتجات الزراعية الخدمات التجارية والمهنية الأزياء والإكسسوارات التمويل المواد الغذائية الملبوسات تقنية المعلومات والاتصالات البنية التحتية والتطوير العقاريالملكية الفكرية الأحجار الكريمة والمجوهرات الخدمات اللوجستية والتوزيع

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