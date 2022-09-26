وزراء عمل الخليج يبحثون مبادرات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الحالي، حيث ناقش الوزراء مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل وتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص.

ورحب الراجحي خلال الاجتماع بالوزراء من دول الخليج، ناقلا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتوجيهاتهما بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات والتجارب لدعم أسواق العمل الخليجية، ومواكبتها للأسواق العالمية.

وأوضح أن هذا الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج، من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل وتوظيف المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص، ورفع مستوى جاذبيتها، مستعرضا أبرز منجزات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب ومبادراتها وبرامجها واستراتيجية سوق العمل.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي وتجارب الدول الأعضاء.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رأس أمس الأول اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح معاليه أن الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج، من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية لمجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 - 2025م)، وتطوير أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطور ونمو متسارع عالميا.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها: استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وسبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية، ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء.

حضر الاجتماعين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وعدد من المسؤولين.