«التحلية» تبدأ استخدام الألواح الشمسية على المسطحات المائية

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ويعد المشروع جزءا من مشاريع عدة تعمل عليها المؤسسة، بهدف توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية (MMBTU) من استهلاك الغاز الطبيعي، علاوة على إزاحة الوقود السائل ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا بنهاية عام 2024، ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أعلى المعايير البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 34 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع المعايير البيئية ووفق مبادرة السعودية الخضراء.يذكر أن «التحلية» لديها محطات متنقلة من تصميمها وتصنيعها وتعتمد على الطاقة الشمسية لا يتجاوز استهلاكها 2.27 كيلو وات للمتر المكعب، محققة رقما عالميا جديدا لهذه الفئة، وتهدف «التحلية» ضمن جهودها الحالية إلى خفض تكلفة استهلاك الطاقة في هذه المحطات المتنقلة والوصول إلى 2.0 كيلو وات.
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