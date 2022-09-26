الاقتصاد

«التحلية» تبدأ استخدام الألواح الشمسية على المسطحات المائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن تنفيذ مشروع نُظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV)، منها أجزاء على المسطحات المائية، وبطاقة توليد تعادل 110 ميقا وات، والذي يهدف إلى تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية، وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة من الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد على 20% من معدل استهلاك الطاقة التصميمي، الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات في الساعة للمتر الكعب لمنظومة تحلية المياه، التي يجري إنشاؤها في الجبيل بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون م3 يوميا كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة.

ويعد المشروع جزءا من مشاريع عدة تعمل عليها المؤسسة، بهدف توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية (MMBTU) من استهلاك الغاز الطبيعي، علاوة على إزاحة الوقود السائل ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا بنهاية عام 2024، ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق أعلى المعايير البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 34 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع المعايير البيئية ووفق مبادرة السعودية الخضراء.

يذكر أن «التحلية» لديها محطات متنقلة من تصميمها وتصنيعها وتعتمد على الطاقة الشمسية لا يتجاوز استهلاكها 2.27 كيلو وات للمتر المكعب، محققة رقما عالميا جديدا لهذه الفئة، وتهدف «التحلية» ضمن جهودها الحالية إلى خفض تكلفة استهلاك الطاقة في هذه المحطات المتنقلة والوصول إلى 2.0 كيلو وات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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