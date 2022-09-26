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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يشرف على إقامة 4 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2022، وتعرض المزادات أكثر من 79 أصلا تتنوع ما بين عقارات من أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، والمنقولات من السيارات وكسارة وخلاطة إسفلت.

وتبدأ بمزاد ريفيرا الأول والثاني الحضوريين اللذين يعرضان 46 عقارا تقع في محافظة جدة، ثم مزاد السيارات الحضوري الذي يقام في المدينة المنورة على 33 سيارة، إضافة إلى مزاد الكسارة وخلاطة الإسفلت الحضوري، الذي يقام في العاصمة الرياض لبيع معدات من الكسارة وخلاطة الإسفلت وملحقاتها المتنوعة من السيارات والمعدات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة.