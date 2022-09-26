3.5 مليارات لتحديث الشبكة الكهربائية في العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء (إحدى شركات السعودية للكهرباء) اتفاقية إيصال الكهرباء في العلا، بأحمال تبلغ 1000 م. ف. أ.

وتشمل الاتفاقية المتوافقة مع توجهات وزارة الطاقة وتحت إشراف هيئة تنظيم المياه والكهرباء، تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولت)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كلم، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولت)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات ريال.

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقا للاتفاقية، سترحل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشيا مع التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا لحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني أن توقيع الاتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركة الوطنية لنقل الكهرباء يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات أهالي وزوار العلا.

وأضاف المدني أن الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة توفر بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا .

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، تهدف إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل في المحافظة.

اتفاقية إيصال الكهرباء في العلا







إجمالي الأحمال 1000 م. ف. أ



إجمالي التكلفة 3.5 مليارات ريال



الاتفاقية تشمل: