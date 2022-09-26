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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب أعلنت عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 /1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 9,079,500 ريال، لصافي كمية مستلمة 5,058 طنا وذلك لعدد 15 مزارعا، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 524,426 طنا لعدد 1746 مزارعا.

وتدعو المؤسسة العامة للحبوب، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.