شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: رئاسة مصر لمؤتمر أطراف المناخ تهدف لضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، فإن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، مضيفة خلال لقاء الوزيرة بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر فى العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

وأشارت السعيد إلى أن المؤتمر سيتضمن 10أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي وتضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.

كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.

وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، كما لفتت السعيد إلى صندوق مصر السيادى، الذراع الاستثماري للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي.