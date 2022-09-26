شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمياه" و"الوكالة الألمانية" تشاركان فى ختام الدراسات التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائبه الدكتور صلاح بيومى، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل، جانب من فعاليات الدراسات التدريبية لإدارة التعاقدات، فى إطار التعاون بين الشركة القابضة، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، بهدف تدريب مجموعة مختارة من المتميزين بإدارات "التعاقدات، الإدارة القانونية، التعاون الدولى، الادارة المالية، المشروعات" من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ضمن مجموعة من الحزم التدريبية التى تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المشاركين فى ملف القضايا القانونية والتعاقدات، وذلك بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى CRCICA.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التدريب وتكثيف الدورات التخصصية لرفع كفاءة فريق عمل التعاقدات والقانونين والتواصل الدائم مع جميع الطرق القانونية الحديثة في حل المنازعات وغيرها من القضايا القانونية، فإن وجود الدورات التدريبية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير المهارات والخبرات على الصعيدين النظري و العملي.

وأكد الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة، أهمية اختيار الموضوعات والقضايا من واقع عمل الشركة وشركاتها التابعة، وتحديد الدورات المتخصصة بشكل مكثف فيما يساهم بتوفير الوسائل التى تساهم على تأدية العمل بصورة أفضل، وتطبيق حالات عملية، وأمثلة تطبيقية على النظريات التى يتم مناقشتها.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية يقدمها نخبة من المحاضرين والخبراء القانونين فى إدارة العقود لشرح مشاكل التعاقدات وحالات عملية لبعض القضايا الخاصة بالتحكيم، ويتم اختيار المشاركين باشراف فريق عمل الشركة القابضة برئاسة المهندس عزت الصياد المستشار الهندسى لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندسة منار مكارم بقطاع المشروعات والأستاذة هدى على بقطاع التعاون الدولى.