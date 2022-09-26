شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 9900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1900 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12212 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة.

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، وأوراسكوم المالية القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية شراء الأولى 530 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.64%، وشراء الثالثة 315 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 4.7 مليون سهم، وشراء الخامسة عدد 1198 سهم بنسبة 0.0002%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 600 ألف سهم، 40.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 966.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 390 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 34.5 ألف سهم، 42.5 ألف سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عدد 9 آلاف سهم، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 2987 سهم.

في سياق منفصل قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن مجلس الإدارة وافق على نتائج أنشطة الشركة خلال شهر أغسطس الماضي، وحققت الشركة فائض قدره 1.653 مليون جنيه مقابل عجز قدره 4.539 مليون جنيه عن الشهر المثيل من العام المالي السابق.

كما وافق مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في استمراريتها طبقًا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 60 من النظام الأساسي للشركة.