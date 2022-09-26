شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 412.7% ارتفاعاً في صادرات مصر من الغاز الطبيعي بالنصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.

وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، يليها أسبانيا 822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 221.5 مليون دولار، ثم هولندا 198.9مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 197.2 مليون دولار، ثم اليونان 184.5 مليون دولار، وأخيراً إيطاليا 184.2 مليون دولار.