شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون دولار صادرات مصر من المقرمشات فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من المقرمشات قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الصادرات من الأغذية المحضرة "مقرمشات" نحو 26 مليون و609 ألف دولار في الفترة من "يناير-يونيو" الماضي، بينما كانت نحو 16 مليون و529 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و80 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الصادرات المصرية من الأغذية المحضرة في شهر يونيو الماضي فقط ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت قيمتها نحو 14 مليون و57 ألف دولار، مقابل نحو 4 ملايين و649 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 9 ملايين و408 ألف دولار.

وتعتبر صادرات مصر من الأغذية المحضرة ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 330 مليون و179 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 385 مليون و974 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و795 ألف دولار، وتضمنت قائمة أهم صادرات هذا الشهر كلا من محضرات غذائية آخر بقيمة بلغت 10 ملايين و33 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و628 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 4 ملايين و405 ألف دولار.