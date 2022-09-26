شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ربط خط غاز ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أهم تفاصيل المشروع وكانت كالتالى..
1- يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع انتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز لمصانع شركة جاسكو وتسهيلاتها بالأسكندرية .
2- تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجاً جديداً من مشتقات الغاز الطبيعى لعدد من المجالات مثل خليط الايثان / بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بقطاع البترول في مجمعى شركتي سيدبك وايثيدكو.
3- وكذلك البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية ، علاوة على البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي .
4- المشروع الجديد يعمل على تغذية مصنع بوتاجاز العامرية بكميات تصل إلي 100 مليون قدم مكعب يومياً من حقل ريفين
5- ليتم تشغيل مصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بالطاقة التصميمية القصوي .
6-يمثل المشروع المرحلة الثانية من مشروع ربط غاز حقل ريفين علي مصانع شركة جاسكو ، و أن المرحلة الأولي كانت لربط الغاز علي مجمع غازات الصحراء الغربية والتي بدأ تشغيلها في مايو 2021 بكميات تصل إلي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
7- من المخطط الإنتهاء من المرحلة الثالثة التي يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية في الربع الثالث من عام 2023.
8- شركة جاسكو كانت قد أنشئت خط لنقل غازات حقل ريفين بمنطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة وكذلك تنفيذ وصلة بطول 5 كم لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية .