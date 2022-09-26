شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد سيارات النقل التي تم ترخيصها والتأمين عليها عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري أن أعداد السيارات النقل التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر أغسطس 2022 بلغ حوالي 2325 سيارة من بينها 19سيارة نقل موديل 2020 .

كما تم ترخيص وتأمين حوالي 109 سيارات نقل موديل 2021 و784موديل 2022 و1413 سيارة نقل موديل .

يذكر ان اعداد الدراجات النارية بلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حوالي 9959 من بينها 1412موديل 2020 و4165موديل 2021و4380دراجات موديل2022 و 2 دراجه نارية موديل 2023

مع العلم أنه لم يتم ترخيص اى اجرة دراجه نارية فى تقريريوليو نقل.