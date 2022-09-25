شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 25-9-2022.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 129 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 725.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 6.6%، واستحوذت المؤسسات على 17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33 مليون جنيه، 3.98 مليون جنيه، 876.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12202 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3421 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.06%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.611 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.94%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.188 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.82%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.487 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 7.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.21%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.562 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.335 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 3.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 6.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.