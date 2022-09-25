4.9 مليارات إجمالي إيداعات الصندوق العقاري في حسابات مستفيدي سكني

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وبين الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.وأوضح بن ماضي أن إيداع الدعم السكني في موعده يأتي تتويجا للجهود المستمرة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.
وأشار إلى أن تسخير برامج الدعم السكني المتنوعة وما تتضمنه من خيارات وحلول تمويلية وسكنية وبرامج داعمة ومساندة يأتي بهدف تسهيل رحلة المستفيد لتملك المسكن الملائم بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته المالية، لافتا إلى أن هذه البرامج مكنت حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري أكثر من 670 ألف مستفيد.
يذكر أن «الصندوق العقاري» يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
دعم عقود التمويل العقاري خلال عام
سبتمبر 2022 الإجمالي 871 مليون ريال.
أغسطس 2022 الإجمالي 868 مليون ريال
يوليو 2022 الإجمالي 853 مليون ريال.
يونيو 2022 الإجمالي 842 مليون ريال
مايو 2022 الإجمالي 842مليون ريال.
أبريل 2022 الإجمالي 847مليون ريال.
مارس 2022 الإجمالي 839 مليون ريال.
فبراير 2022 الإجمالي 830 مليون ريال
يناير 2022 الإجمالي 818 مليون ريال.
ديسمبر2021 الإجمالي 805 ملايين ريال
نوفمبر 2021 الإجمالي 788 مليون ريال.
أكتوبر 2021 سبتمبر 2021 761 الإجمالي مليون ريال
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