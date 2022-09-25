أدنوك تورد الغاز والديزل والأمونيا إلى ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد رئيس الإمارات محمد بن زايد والمستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأحد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال أمن الطاقة والنمو الصناعي، والتي تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.

ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» سلطان الجابر، ووزيرة دولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا فرانزيسكا برانتنر.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة آر دبليو إي ايه جي «آر دبليو إي» الألمانية، تصدر «أدنوك» بموجبها أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية. كما خصصت «أدنوك» وفقا للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقعت «أدنوك» كذلك عددا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم استياج جي إم بي إتش «استياج» وشركة أوربيس إيه جي «أوربيس» لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقودا ناقلا للهيدروجين يلعب دورا محوريا في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها. ووصلت أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي إلى ميناء هامبورج مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت «أدنوك» إكمال أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة «ويهلم هوير جي إم بي إتش» على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023.

ووفقا لبرنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين. من جانبها ستكثف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات بحلول العام 2030، ويخضع ذلك إلى تلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا. وقال المستشار الألماني شولتس «أرحب بالتوقيع على إعلان النوايا المشترك بشأن تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي الذي سيمكننا من تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تركز خاصة على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي».

وقال الوزير الجابر «يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي شهدت تطورا متسارعا على مدى السنوات الماضية.